Marco Travaglio e Salvini come Gigi Proietti (Di domenica 5 gennaio 2020) Oggi Marco Travaglio sul Fatto nota che Matteo Salvini nell’autodifesa che il suo avvocato Giulia Bongiorno ha approntato sulla Gregoretti c’è un nonsoché di Gigi Proietti nello sketch dell’avvocato: Per tutte e 9 le pagine, il Cazzaro tenta di dimostrare (peraltro invano) che non decise lui, ma Conte e tutto il governo: come se un tizio accusato di omicidio, anziché negare di averlo commesso e fornire un alibi, si difendesse dicendo che aveva dei complici. Purtroppo non ha trovato una sola frase scritta o detta da Conte o da un ministro che condividesse o anche solo commentasse il blocco della Gregoretti. A parte le sue, pronunciate dalla spiaggia del Papeete, che però si guarda bene dal citare. Per un motivo semplice: Salvini non parlava più con Conte né con Di Maio e rivendicava l’altolà alla nave militare come una sua decisione esclusiva. Non diceva mai “noi” o “il ... Leggi la notizia su nextquotidiano

