Lo Zimbabwe sta per toccare il fondo (Di domenica 5 gennaio 2020) Nello Zimbabwe la crisi economica che sta asserragliando il Paese da ormai un decennio sembra non volersi placare e dopo essersi ulteriormente intensificata nel 2019 lascia ben poche speranze per il 2020. Le volontà del governo di Emmerson Mnangagwa di portare il Paese fuori dall’utilizzo del dollaro americano per riprendere la valuta locale ha distrutto l’economia dello Zimbabwe, tediato da una crisi inflazionistica che ha riportato ai difficili anni di Robert Mugabe. Non soltanto inflazione e relativa contrazione dei salari reali che non vengono indicizzati al caro-vita, adesso anche i consumi dei prodotti interni sono calati, azzoppando l’apparato produttivo Zimbabwese. Oltre alle difficoltà di rifornirsi all’estero a causa della svalutazione monetaria che aumenta costantemente il costo delle forniture, con le diminuite entrate provenienti dalla vendita ... Leggi la notizia su it.insideover

