La riscossa dei green job: sempre di più, sempre più ricercati (Di domenica 5 gennaio 2020) 1° - Chimico Verde2° - Cuoco sostenibile3° - Data analyst 4° - Esperto del marketing ambientale5° - Esperto di acquisti sostenibiliIl fermento nei confronti dei temi ambientali, al di là del noto «effetto Greta», interessa anche il mondo economico e il mercato del lavoro. L’ultimo rapporto greenItaly, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, parla chiaro a questo proposito. Ne emerge, infatti, che il 2019 è stato un anno record per gli investimenti ecologici, che per moltissime imprese italiane la green economy è diventata uno strumento per affrontare le sfide del futuro e che nel 2018 i cosiddetti green job, cioè i lavori legati all’ambiente e alla sua tutela, sono aumentati del 3,4% (leggi circa 100mila lavoratori in più) e rappresentano il 13,4% del totale. «Sappiamo che i lavoratori con un green job oggi sono circa 3 milioni e 100mila. Il mondo del lavoro è cambiato e ... Leggi la notizia su vanityfair

