Incidenti in Montagna: scivola sul Terminillo, morta alpinista (Di domenica 5 gennaio 2020) Tragedia sul Monte Terminillo, a Rieti: una donna è morta questa mattina scivolando dal canalone centrale. A tradire la 49enne potrebbe essere stato il ghiaccio, come già accaduto nei giorni scorsi per un altro scalatore, deceduto il 27 dicembre. Inutile l’intervento degli uomini del Soccorso Alpino, troppo gravi le lesioni riportate nella caduta.L'articolo Incidenti in Montagna: scivola sul Terminillo, morta alpinista Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

