Incidente stradale in Trentino-Alto Adige. Nero l’ultimo trimestre del 2019 (Di domenica 5 gennaio 2020) Continuano a crescere i numeri drammatici delle vittime della strada. In 115 a perdere la vita sull’asfAlto nelle notti dei weekend. Nero l’ultimo trimestre del 2019. l’ultimo Incidente che ha visto la morte di sei persone con 11 feriti è stato solo il simbolo del finire di anno. Negli ultimi tre mesi del 2019 gli incidenti … L'articolo Incidente stradale in Trentino-Alto Adige. Nero l’ultimo trimestre del 2019 proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

TgrRaiTrentino : +++ Comitiva di giovani tedeschi centrata da un'auto a #Lutago, in Valle Aurina. Bilancio tragico: 6 morti e 11 fer… - ilpost : 6 persone sono morte dopo essere state investite da un’auto in Alto Adige - TgrRaiTrentino : +++ Alla guida dell'auto piombata sul gruppo di giovani a Lutago in Valle Aurina un 28enne altoatesino, di Chienes,… -