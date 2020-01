Incidente di Valle Aurina, identificato l’autore: è un operaio 27enne (Di domenica 5 gennaio 2020) È l’operaio di 27 anni Stefan Lechner l’autore del tragico Incidente di Valle Aurina, in provincia di Bolzano, nel quale alla guida della sua automobile ha travolto un gruppo di ragazzi, uccidendone sei e ferendone altri undici. Il giovane è attualmente in stato di arresto con l’accusa di omicidio stradale, si trova ricoverato presso l’ospedale psichiatrico di Brunico a seguito della suoi propositi di togliersi la vita dopo aver compreso quanto era accaduto. Non appena la sua situazione clinica sarà sotto controllo verrà trasferito nel carcere di Bolzano. Incidente di Valle Aurina: identificato l’autore Originario di Chienes, comune della Val Pusteria, Stefan Lechner svolgeva l’attività di operaio nei pressi di Brunico e secondo le prime ricostruzioni dell’Incidente sembra che stesse viaggiando oltre i limiti di velocità consentiti al momento ... Leggi la notizia su notizie

