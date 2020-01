Governo chiarisce: "Nessun drone da Sigonella per blitz contro Soleimani" (Di domenica 5 gennaio 2020) Nessun drone è partito dalla base aerea di Sigonella per il raid americano in cui è stato ucciso il generale Soleimani. Lo afferma il ministero della Difesa.“In merito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione relative all’ipotesi di partenza di droni dalla base aerea di Sigonella per l’operazione che ha portato all’uccisione del generale iraniano Soleimani, la Difesa - si legge in una nota - smentisce categoricamente anche alla luce delle ottime relazioni e contatti con la controparte militare americana presente sul territorio italiano”.Quasi contemporaneamente il ministro degli Esteri Luigi Di Maio scrive su Facebook: “Da qualche giorno leggo false notizie sul fatto che il drone statunitense che ha colpito Soleimani in Iraq, sia partito dalle basi Nato italiane. È assolutamente falso. In queste ore insieme al ... Leggi la notizia su huffingtonpost

