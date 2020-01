Giovani e sensibili: le donne che sussurrano ai felini (Di domenica 5 gennaio 2020) Daniela Uva Uno studio di una scienziata in America rivela chi sa «leggere» meglio le emozioni dei gatti Sono indipendenti, solitari, spesso imperscrutabili. A prima vista sembrano quasi indifferenti alla presenza dell'uomo. Eppure ci sono poche, pochissime, persone elette in grado di creare un rapporto di forte empatia con i gatti. Di comunicare con loro, creare un legame profondissimo, comprendendo le loro espressioni più complesse. A scoprirlo è stata una ricerca condotta da una biologa comportamentale dell'università di Guelph, in Canada. Georgia Mason ha messo in luce che gli esseri umani in grado di decodificare con frequenza le espressioni ed emozioni feline appartengono a un gruppo ristretto e speciale: i «cat whisperer». Ovvero, coloro che sussurrano ai gatti. Per arrivare a questa conclusione, la scienziata e il suo team hanno promosso un sondaggio attraverso ... Leggi la notizia su ilgiornale

NessunaGaranzia : Può essere “Sticazzi” o può innescare una reazione devastante, soprattutto nel caso di utenti molto giovani, sensib… -