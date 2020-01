Giovane operaio si dà fuoco in strada, ora gravissimo: dramma a Ficulle (Di domenica 5 gennaio 2020) Ancora ignote le ragioni che possono avere spinto il 28enne a compiere un simile gesto, secondo alcune fonti il Giovane soffriva molto in seguito alla separazione dalla sua ex moglie. Salvato dai passanti, è ora ricoverato in prognosi riservata al centro grandi ustionati di Roma Federico Garau  Luoghi: Terni Leggi la notizia su ilgiornale

GiovannDiStasio : RT @usbsindacato: SEVEL/FCA: Non si può morire schiacciati dai carichi sul (di) lavoro: Venerdì 3 gennaio, nel reparto ' lastratura' della… - merlinoontheweb : RT @usbsindacato: SEVEL/FCA: Non si può morire schiacciati dai carichi sul (di) lavoro: Venerdì 3 gennaio, nel reparto ' lastratura' della… - Antodls22 : RT @usbsindacato: SEVEL/FCA: Non si può morire schiacciati dai carichi sul (di) lavoro: Venerdì 3 gennaio, nel reparto ' lastratura' della… -