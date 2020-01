Epifania choc a Ceriano: gambe rotte alla statua di Gesù Bambino (come a Misinto) (Di domenica 5 gennaio 2020) Un altro atto sacrilego ai danni di un presepe delle Groane. Ora è il turno di Ceriano Laghetto dopo quello successo a Misinto, clicca qui per l’articolo. Ignoti hanno preso di mira la statua di Gesù Bambino del presepe in piazza realizzato dal comitato genitori. Qualcuno gli ha spezzato le gambe in porcellana. Non si tratta solo di un vandalismo, ma di uno sfregio che getta tutti nell’indignazione. come nel caso di Misinto, anche a Ceriano non è ancora chiaro chi sia l’autore del gesto. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

