Donna trovata senza vita in un agriturismo: aveva i polsi legati e uno straccio in testa (Di domenica 5 gennaio 2020) La vittima è Carla Quattri Bossi, di 90 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato in un agriturismo alle porte di Milano... Leggi la notizia su today

Today_it : Donna trovata senza vita in un agriturismo: aveva i polsi legati e uno straccio in testa - novasocialnews : Donna trovata senza vita in un agriturismo: aveva i polsi legati e uno straccio in testa #novasocialnews… - cronacacaserta : Tragedia a Frattaminore. Donna trovata morta in casa -