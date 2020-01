Ambiente, Piero Pelù pulisce la spiaggia della Feniglia insieme ai volontari: “Oggi data zero di un tour che ci porterà in giro in tutta Italia” (Di domenica 5 gennaio 2020) Oltre mille persone provenienti da tutta Italia hanno raggiunto oggi la spiaggia della Feniglia a Orbetello, in provincia di Grosseto, per liberarla dai rifiuti in compagnia del rocker Piero Pelù. Il leader del Litfiba aveva annunciato la sua partecipazione lanciando un appello pochi giorni fa. Migliaia i cotton fioc e i dischetti in plastica raccolti dai volontari convocati da LegAmbiente. Centinaia le cassette di polistirolo, i mozziconi di sigarette, le bottiglie e i contenitori in plastica portati via dalla sabbia. Recuperati anche rifiuti ingombranti come sedie, taniche e copertoni. Pelù dalla spiaggia della Feniglia ha annunciato il ‘Clean Beach Tour‘, un percorso che lo porterà sulle spiagge italiane per replicare quanto fatto in occasione della data zero di oggi. Resa pubblica anche la seconda pulizia della spiaggia: l’appuntamento è a Sanremo a febbraio in una delle ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

