Agrigento, «Non è difficile trovare toppini che mettono in risalto il seno»: bufera sulla brochure turistica (Di domenica 5 gennaio 2020) È una fake news quella del patrocinio del Comune di Agrigento all’opuscolo “Bellezze ed eccellenze agrigentine” pensato per promuovere il turismo nella città siciliana. La polemica è scoppiata per i contenuti sessisti della brochure sulla quale compare il simbolo del Comune di Agrigento. «Il Comune di Agrigento non ha mai dato alcun patrocinio alla brochure pubblicitaria dal titolo “Bellezze ed eccellenze agrigentine”, né partecipato in alcuna forma all’iniziativa oggetto in queste ore di indignazione da parte della consigliera comunale della Lega di Agrigento Nuccia Palermo, per presunte offese alla sensibilità femminile», ha fatto sapere l’amministrazione guidata da Lillo Firetto. «Si tratta di una fake news mirata a screditare l’operato dell’amministrazione e pertanto l’ufficio legale del Comune sta vagliando l’ipotesi di una denuncia ... Leggi la notizia su open.online

