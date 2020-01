Addio a Franco Ciani, l’ex di Anna Oxa: lo sfogo durissimo di Morgan (Di domenica 5 gennaio 2020) Morgan torna a farsi sentire su Instagram con uno sfogo durissimo in merito al gesto di Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa. L’ex musicista, produttore e autore si è tolto la vita il 3 gennaio, lasciando un biglietto al suo impresario Nando Sepe, motivando questo gesto con problemi di natura economica. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, l’uomo si era visto pignorare i diritti SIAE di alcuni tra i più grandi successi. Il cantautore ha riservato parole dure per il sistema giudiziario italiano, soprattutto dopo le ultime vicende personali, che lo hanno visto sfrattato da casa: La famosissima legge anti-suicidi, un vero disastro, una legge che è una burla di fronte alle incongruenze anti uomo di cui il nostro stato ‘democratico’ è promotore e attuatore. Morgan non è nuovo agli sfoghi sui suoi profili social, e questa volta utilizza la drammatica dipartita di Ciani ... Leggi la notizia su dilei

