Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2020 ore 18:30 (Di sabato 4 gennaio 2020) Viabilità DEL 04 GENNAIO 2020 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma, PERMANGONO CODE RESIDUE LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE E PIU’ AVANTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2020 ore 18:30 proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

