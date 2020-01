Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2020 ore 16:30 (Di sabato 4 gennaio 2020) Viabilità DEL 04 GENNAIO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE; GLI UNICI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SULLA VIA APPIA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO; E RESTIAMO PROPRIO SULL’APPIA, DOVE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, RESTA CHIUSO IL TRATTO DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA; RICORDIAMO INOLTRE CHE A SEGUITO DELLE FRANE AVVENUTE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE; SEMPRE A SEGUITO DI FRANE CHIUSE ANCHE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL ... Leggi la notizia su romadailynews

