Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 13:10 (Di sabato 4 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in migliaia hanno partecipato a Baghdad al corteo funebre del generale iraniano soleimani gridando morte all’America Hall della cerimonia nella zona Verde di Baghdad tenuto un funerale ufficiale alla presenza di molti leader iracheni compreso il premier ad Abdul mahdi intanto resta altissima la tensione tra Stati Uniti e l’iran il presidente statunitense Donald Trump ribadisce di non volere la guerra ma di essere pronto a qualunque risposta sia necessaria la guida Suprema iraniana che me l’hai lo avverte prepara le bare il ministro degli Esteri iraniano ad Alife ha paventato conseguenza incontrollabili e l’ambasciatore iraniano all’onu parlando la CNN Ha dichiarato che la risposta ad un’azione militare è un’azione ... Leggi la notizia su romadailynews

SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ?? Ucciso il generale iraniano Qassem #Soleimani ??? L'ayatollah #Khamenei annuncia vendetta… - SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ??? #Trump: '#Soleimani progettava attacco a basi diplomatiche' ??? Iran: 'Preparate le bare'… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 13:10: romadailynews radiogiornale l’ascolto della… -