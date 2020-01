Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 09:10 (Di sabato 4 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio nuovo Raid americano nella notte nord di Baghdad secondo quanto riferito dall’emittente iraniana Press TV nel corso dell’attacco sarebbe stato ucciso leader delle Brigate Ivan halimeter fa parte delle unità di mobilitazione Popolare allineata con l’iran con lui sarebbero stati uccisi suo fratello il 5 guardie del corpo fonti della vita di mobilitazione Popolare però hanno smentito l’uccisione di un proprio liberano invece affermato che l’attacco avrebbe colpito un convoglio medico composto da almeno due veicoli le vittime sarebbero appunto sanitari e loro collaboratori la morte di sole nani migliaia di persone in strada per protestare contro gli Stati Uniti cortei in molte città dell’Iran dopo i raid degli Stati Uniti all’aeroporto di bendato in cui ... Leggi la notizia su romadailynews

SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ?? Ucciso il generale iraniano Qassem #Soleimani ??? L'ayatollah #Khamenei annuncia vendetta… - SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ??? #Trump: '#Soleimani progettava attacco a basi diplomatiche' ??? Iran: 'Preparate le bare'… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 09:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -