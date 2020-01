Ufficiali Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite: specifiche e prezzi (Di sabato 4 gennaio 2020) Sono stati ufficialmente presentati i Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite (come riportato da Samsung Newsroom), di cui il primo con schermo Super AMOLED Infinity-O FullHD+ da 6.7 pollici con supporto HDR10+. Il device è spinto da un processore octa-core (2,8GHz + 2,4GHz + 1,7 GHz) a 7nm, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB tramite microSD). La fotocamera posteriore è tripla, con un grandangolare da 48MP (Super Steady OIS, apertura f/2.0), un ultra-grandangolare da 12MP (apertura f/2.2, angolo di 123°) ed un sensore macro da 5MP (apertura f/2.2). La fotocamera anteriore è di tipo singolo da 32MP (apertura f/2.2). Il Samsung Galaxy S10 Lite vanta un carrellino DualSIM ibrido (2 slot per Nano SIM oppure uno per Nano SIM e uno per microSD), una batteria da 4500mAh con ricarica rapida a 45W, Android 10 con One UI 2.0 e sensore di impronte digitali sotto lo ... Leggi la notizia su optimaitalia

