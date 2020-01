Serie A calcio in tv il 5-6 gennaio: orari, calendario, programma, streaming Sky e DAZN (Di sabato 4 gennaio 2020) Le vacanze invernali sono già finite ed è tempo di tornare in campo per le squadre di Serie A, impegnate domenica 5 e lunedì 6 gennaio nella diciottesima e penultima giornata del girone d’andata del massimo campionato calcistico italiano. Il programma del turno si aprirà domani alle ore 12.30 con il lunch match tra Brescia e Lazio (biancocelesti reduci dal trionfo in Supercoppa contro la Juventus) e proseguirà con altri tre anticipi da disputare alle 15, alle 18 ed infine alle 20.45. Si giocherà al “Dall’Ara” di Bologna il match delle 12.30 di lunedì 6 gennaio con i padroni di casa a confronto con la Fiorentina nel derby dell’Apennino, mentre alle 15 ci sarà spazio per Spal-Verona, Milan-Sampdoria e soprattutto un interessantissimo Juventus-Cagliari in ottica lotta scudetto. Lecce-Udinese delle ore 18.00 sarà l’ultimo antipasto prima del piatto forte ... Leggi la notizia su oasport

