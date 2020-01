Rubano in un supermercato, denunciate due donne straniere (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino hanno denunciato due ragazze di nazionalità straniera, responsabili di furto posto in essere all’interno di un supermercato cittadino, ubicato nella limitrofa periferia cittadina. L’episodio è avvenuto nella mattinata odierna allorquando il personale di vigilanza del centro commerciale notava le due donne entrare ed uscire dal supermercato in più riprese. Tale comportamento destava non pochi sospetti confermati dal fatto che le stesse venivano colte in flagranza mentre asportavano scatolette di tonno dagli scaffali in esposizione per occultarle in ingegnose, artigianali cartucciere modificate per la circostanza e indossate sotto i maglioni. Pertanto dopo averle bloccate veniva richiesto l’intervento della pattuglia di Polizia che, di ... Leggi la notizia su anteprima24

