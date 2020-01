Repubblica: Chiellini pronto a tornare. De Ligt sempre più in panchina (Di sabato 4 gennaio 2020) Su Repubblica Maurizio Crosetti scrive della Juve e del ritorno in campo di Chiellini. Un ritorno fondamentale per i bianconeri, che in 17 partite di Serie A hanno incassato 17 gol. Il capitano tornerà probabilmente nella seconda metà di febbraio, prima del previsto. “Con lui si può giocare uno contro uno con qualunque avversario, alzando il baricentro e soffrendo forse un po’ meno la friabilità di un centrocampo che copre poco. De Ligt non è più intoccabile (se la gioca con Demiral) e con l’arrivo di Chiellini lo sarà ancora meno: del resto, l’olandese è semmai il vice Bonucci”. Crosetti parla di date. “Per il rientro di Chiellini si ipotizza Juve-Inter del 1° marzo, con possibile assaggio a Lione (26 febbraio) se non già a Ferrara (il 23)”. L'articolo Repubblica: Chiellini pronto a tornare. De Ligt sempre più in panchina ... Leggi la notizia su ilnapolista

