Paola Caruso, colpo di scena. Il 2020 non poteva iniziare meglio per lei e il figlio Michelino (Di sabato 4 gennaio 2020) Paola Caruso, i fan ci avevano visto giusto. Nei giorni scorsi vari indizi social avevano già insospettito i fan a cui non era passato inosservato uno scambio di like su Instagram. Un riavvicinamento della ex Bonas di Avanti un altro e del suo ex e padre di Michelino, Francesco Caserta, che ora sembra proprio essere certo. La coppia si era detta addio un anno fa, poco prima della nascita del piccolo. Da quel momento la showgirl, che è fresca di rottura con Moreno Merlo, ha più volte tentato di riconciliarsi con l’imprenditore ma senza nessun risultato. Ospite di Barbara D’Urso, aveva spesso raccontato in lacrime il dolore per la lontananza dal padre di suo figlio e lanciato diversi appelli. “Quello che ho passato è assurdo, non si vede nemmeno nei film horror – aveva svelato la Caruso parlando di Francesco Caserta – Una storia così non l’ho mai sentita”. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

