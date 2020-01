L’omaggio di Milik a Pino Daniele: “D’ora in poi sarà Tutta n’ata storia” (Di sabato 4 gennaio 2020) Arkadius Milik suona la carica per la ripresa del campionato. E lo fa omaggiando Pino Daniele, a cinque anni dalla morte del cantautore napoletano. L’attaccante polacco ha postato una foto su Twitter scrivendo: “Napule è… Ricominicamo… faremo di tutto perché d’ora in poi sarà ‘Tutta n’ata storia'”. Napule è…Ricominciamo… faremo di tutto perché d’ora in poi sarà “Tutta n’ata storia” ♥️ pic.twitter.com/tg0ORaJr0U — Arkadiusz Milik (@arekMilik9) January 4, 2020 Il Napoli vuole tornare a vincere e Milik, sul quale Gattuso ha già mostrato di puntare per il nuovo corso della squadra azzurra, vuole partecipare attivamente all’inversione di tendenza. L'articolo L’omaggio di Milik a Pino Daniele: “D’ora in poi sarà Tutta n’ata storia” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

