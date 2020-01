Incendi in Australia: occhi aperti e occhi chiusi per sempre (Di sabato 4 gennaio 2020) Sappiamo che in Australia, ad oggi, hanno perso la vita negli Incendi almeno 17 persone, che sono 5 milioni gli ettari di terra bruciati: non sapremo mai quante povere creature come i canguri e i koala hanno perso la vita. Gli ecologi dell'University of Sydney stimano che 480 milioni di mammiferi, uccelli e rettili siano morti a causa delle fiamme, direttamente o indirettamente, dal mese di settembre 2019 ad oggi gennaio (...) - Mondo Leggi la notizia su feedproxy.google

