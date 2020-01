Hong Kong, la Cina licenzia il suo inviato nell’ex colonia: è il primo “rimpasto” dall’esplosione delle proteste (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo sette mesi di proteste a Hong Kong, la Cina ha deciso di sostituire l’inviato di Pechino nell’ex colonia. Come annunciato dalla tv di Stato Cctv: «Wang Zhimin è stato licenziato» da capo dell’ufficio per i rapporti con la Cina e «sarà sostituito da Lui Huining». È il primo rimasto di peso a Hong Kong dall’esplosione delle proteste, mentre resiste al suo posto la governatrice Carrie Lam, sempre più in discussione dopo la sconfitta alle elezioni locali a favore delle forze pro-democrazia. Lo scorso ottobre, il Financial Times aveva anticipato che da Pechino ci sarebbe stata l’intenzione di sostituire Lam, considerata ormai una figura fin troppo divisiva per la politica di Hong Kong. Al suo posto erano circolati i nomi di due funzionari filo-cinesi come Norman Chan, capo dell’autorità monetaria di Hong Kong fino al 2019, e Henry Tang, già in passato candidato governatore ... Leggi la notizia su open.online

giusmo1 : Hong Kong, un milione in piazza per la marcia pro-democrazia. Polizia spara lacrimogeni - LaStampa : Misteriosa polmonite virale in Cina: 44 casi (11 gravi), controlli negli aeroporti a Singapore e Hong Kong… - Avvenire_Nei : «Un milione in piazza per la democrazia». La protesta di massa continua -