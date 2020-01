Gli effetti dell’uccisione di Soleimani sulle proteste in Iraq (Di sabato 4 gennaio 2020) L’uccisione per mano statunitense del generale Qasem Soleimani ha messo in allerta tutto il Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza nell’area in attesa della risposta iraniana. Ma volgendo gli occhi al Paese che è diventato teatro di questo nuovo scontro per procura tra Teheran e Washington c’è un fattore che non deve essere trascurato: le proteste che da mesi infiammano le principali piazza dell’Iraq e che rischiano di essere dimenticate, oltre che represse con la forza. Le manifestazioni Dal primo ottobre 2019 la popolazione irachena è scesa in strada per chiedere maggiori diritti e la fine del sistema politico settario che caratterizza il Paese fin dal 2003 e che ha contribuito non solo a indebolire politicamente l’Iraq, ma anche a perpetuare la divisione lungo linee confessionali dei suoi cittadini. Il movimento di protesta si è infatti caratterizzato per ... Leggi la notizia su it.insideover

s_parisi : Il pd in Pisana si vanta della 'quantità di leggi' approvate. Ma il Lazio per crescere ha bisogno di ridurre le leg… - Tg3web : Dopo l'uccisione di Qassem Suleimanì in migliaia hanno partecipato ai funerali del potentissimo generale iraniano e… - sole24ore : Sul #Sole24Ore in edicola #oggi #4gennaio gli effetti sul #petrolio dello scontro tra #Usa e #Iran, il patto… -