Genoa Sassuolo, i convocati di De Zerbi: recupera Berardi (Di sabato 4 gennaio 2020) Roberto De Zerbi ha stilato la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio alle ore 18.00 contro il Genoa Domani alle ore 18.00 il Sassuolo farà visita al Genoa a Marassi. Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la trasferta ligure: ci sono Berardi e Locatelli, entrambi erano in dubbio. PORTIERI: Consigli, Pegolo, Turati DIFENSORI: Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Piccinini, Romagna, Toljan, Tripaldelli CENTROCAMPISTI: Bourabia, Djuricic, Duncan, Locatelli, Magnanelli, Mazzitelli, Obiang, Traoré ATTACCANTI: Berardi, Boga, Caputo, Raspadori. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

gnomini : RT @buoncalcio: #Genoa, i gruppi della #GradinataNord: “Contro il #Sassuolo sciopero del tifo durante tutto il primo tempo” - Pronosticos_co : Genoa - Sassuolo Previa, Pronostico y Apuestas - - fisco24_info : Serie A: Genoa Sassuolo, le probabili formazioni: Nuovo tecnico all'esordio contro Sassuolo, missione salvezza -