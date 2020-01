Ficarra e Picone “rimproverano” Mattarella, il Presidente li chiama (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo il tweet con il 'rimprovero' di Sergio Mattarella per non aver parlato, nel discorso di fine anno, delle sorti del Palermo Calcio ("Anche quest'anno Mattarella nel suo #discorsodifineanno ha parlato dei giovani, dell'ambiente, delle donne, del lavoro e nessuna parola sul Palermo in serie D. Spiace dirlo ma siamo una nazione in declino"), Ficarra e Picone hanno avuto la sorpresa di ricevere una telefonata dal Presidente della Repubblica in persona. Lo raccontano all'Agi i due comici durante una animata (e come potrebbe essere diversamente?) conference-call."Il Presidente ci ha chiamati e ci ha assicurato che seguira' le sorti del Palermo in modo che non sara' promosso in serie C ma andra', per decreto presidenziale, direttamente in Champions League" scherza Salvatore Ficarra. Poi, seriamente, e' Valentino Picone a spiegare cosa e' successo: "Mattarella ci ha chiamato veramente - ... Leggi la notizia su ilfogliettone

