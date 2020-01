Destiny 2: i giocatori della versione Stadia sono scesi a meno della metà dal lancio (Di sabato 4 gennaio 2020) Google Stadia continua a far parlare di sè, nel bene o nel male. La notizia odierna, riguarda alcuni dati emersi, esaminando la versione Stadia di Destiny 2.Come sicuramente saprete, Google Stadia è stata lanciata sul mercato con un abbonamento Pro. Gli iscritti a tale abbonamento, possono avere l'accesso gratuito ad alcuni dei titoli del catalogo Stadia, diversi ogni mese, un po' come accade con gli abbonamenti PS Plus e Xbox Live Gold sulle rispettive console. Il primo di questi titoli gratuiti fu Destiny 2, disponibile per il download fin dal day one.Lo stato di Destiny 2 su Stadia, una parte importante del proprio marketing, è un ottimo indicatore per capire l'andazzo del servizio di Google. Sfortunatamente, i dati appena rilevati non sono entusiasmanti e lasciano trasparire un calo d'interesse per la "console streaming".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Destiny giocatori Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Destiny giocatori