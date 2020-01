Contro l’Inter al San Paolo prosegue lo sciopero delle curve (Di sabato 4 gennaio 2020) Lunedì il San Paolo riapre le porte per l’ultima gara del girone di andata del campionato. Il Napoli attende l’Inter di Conte. Una partita difficile, per la quale sarebbe necessario tutto l’apporto del pubblico di casa. A Fuorigrotta sono previsti circa 40mila spettatori ma andrà ancora avanti lo sciopero delle curve. La protesta degli ultras Contro il regolamento d’uso dello stadio e le restrizioni che stanno portando a multe e daspo anche per piccole infrazioni procederà ad oltranza. Il Napoli, dunque, giocherà nel silenzio delle curve. L'articolo Contro l’Inter al San Paolo prosegue lo sciopero delle curve ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

