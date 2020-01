Ciclocross: una petizione sul web per Daniele Peschi, atleta disabile che sogna di partecipare ai campionati italiani di Schio (Di sabato 4 gennaio 2020) Una storia che merita di essere raccontata quella di Daniele Peschi, sedicenne disabile che però ha un sogno nel cassetto: partecipare ai campionati italiani di Ciclocross a Schio, in programma tra una settimana. Come rivela repubblica.it, la richiesta del giovane corridore è stata respinta dalla Federciclismo, ritenendo troppo pericoloso per l’incolumità del ragazzo e degli altri la sua presenza in gara. Peschi, sin dalla nascita, è affetto da disprassia, un disturbo di coordinazione e movimento e del linguaggio. In ambito sportivo, la sua categoria è quella “ID” e tale classificazione è ben presente nel regolamento. Non è un caso che Daniele abbia preso parte alle corse a tappe, disimpegnandosi piuttosto bene, coadiuvato dalla sua guida Vanessa Casati, responsabile del Team Bike Terenzi di Civitavecchia. Un episodio che ha portato al lancio di una petizione web su ... Leggi la notizia su oasport

