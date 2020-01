Caso Gregoretti, Salvini tira fuori le mail per ‘incastrare’ Conte e Di Maio (Di sabato 4 gennaio 2020) Matteo Salvini chiama in causa Giuseppe Conte e il governo gialloverde per il Caso della nave Gregoretti: azione del Viminale frutto di un’azione collegiale. Matteo Salvini potrebbe trasformare il Caso della Gregoretti da una possibile disfatta in una clamorosa vittoria. Nella sua memoria difensiva il leader della Lega ha sottolineato la collegialità della decisione sulla gestione della nave della Guardia Costiera con a bordo oltre 130 migranti. E per dimostrare di aver agito con il supporto del governo di allora, l’ex Ministro degli Interni ha allegato sette mail che testimonierebbero il coinvolgimento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e di altri ministri del governo gialloverde. Ministri, nella fattispecie, in quota Movimento 5 Stelle. Fonte foto: https://www.facebook.com/Salviniofficial/ Caso Gregoretti, Salvini chiama in causa anche Giuseppe ... Leggi la notizia su newsmondo

