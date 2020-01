Calciomercato, le notizie di oggi: volti nuovi per Bologna e Napoli, colpaccio per la Juventus (Di sabato 4 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Il nuovo Bologna – Campionato fino al momento altalenante in casa Bologna ma nelle ultime due partite la squadra di Sinisa Mihajlovic ha conquistato due vittorie consecutive contro Atalanta e Lecce, due grandi prestazioni che hanno riportato grande fiducia. Alla ripresa del campionato una partita molto importante, quella davanti al pubblico amico contro la Fiorentina con l’obiettivo di risalire ancora di più la classifica. Nel frattempo la dirigenza sta operando sul fronte Calciomercato, sono stati piazzati colpi importanti nelle ultime ore con l’intenzione di disputare una seconda parte di stagione da grande protagonista. Asse di mercato con l’Atalanta, accordo raggiunto per l’attaccante Barrow (LA GALLERY) Il Napoli cambia ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

romeoagresti : #Juventus: #Rabiot non è sul mercato ????? ?? - GoalItalia : Piano della Juventus per Pogba: il sacrificato potrebbe essere Rabiot ?? - GoalItalia : La Juventus fa retromarcia: Emre Can verso la permanenza, niente PSG ? -