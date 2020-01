Alto Adige, muore scialpinista tedesco

Unoche stava facendo un'escursione sul gruppo del Sella, tra la Val Gardena e la Val Badia, in, è precipitato per circa 400 metri ed è deceduto. Il suo corpo è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino. La salma dovrebbe essere recuperata a breve. L'uomo era partito dal rifugio Pisciadù, ma sulla via del rientro ha sbagliato il canalone imboccando una cascata di ghiaccio che non gli ha dato scampo. A dare l'allarme è stata la moglie non vedendolo rientrare in albergo(Di sabato 4 gennaio 2020)