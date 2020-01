Uccisione Soleimani, a Teheran migliaia di cittadini in piazza contro Trump (Di venerdì 3 gennaio 2020) Uccisione Soleimani, a Teheran migliaia di cittadini in piazza contro Trump Non accennano a placarsi le polemiche per l’Uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, morto insieme ad altre sette persone nella notte all’aeroporto di Baghdad in seguito a un raid statunitense: a Teheran, da stamattina, sono in corso manifestazioni di protesta con migliaia di cittadini scesi in piazza contro le politiche di Donald Trump. Tanti gli slogan scanditi dalla folla a Teheran: da “l’eroe Soleimani oggi è con Dio” a “Morte all’America e Israele”. I manifestanti hanno bruciato alcune bandiere statunitensi, mostrato dei ritratti del generale Soleimani e urlato contro quelli che definiscono i “crimini” degli Stati Uniti. Per tutta risposta il presidente americano, su Twitter, ha provocatoriamente postato la foto della bandiera statunitense. Le ... Leggi la notizia su tpi

andreapurgatori : L’uccisione di #Soleimani, che per l’Iran garantiva gli equilibri in MO trattando con #Putin e #Assad è un atto im… - TizianaFerrario : È guerra Usa-Iran.Con l'uccisione del gen. iraniano #Soleimani da parte di #Trump scopriremo presto che la ricreaz… - TizianaFerrario : L'uccisione del gen.iraniano #Soleimani decisa da #Trump non promette niente di buono nel precario equilibrio del M… -