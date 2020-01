Traffico Roma del 03-01-2020 ore 08 | 00

Traffico Roma del 03-01-2020 ore 07 : 30 : NESSUN PROBLEMA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO SE NON QUELLO LEGATO AGLI SPOSTAMENTI DEL MATTINO. LE TEMPERATURE SONO PIUTTOSTO RIGIDE, SEPPUR IN AUMENTO, NON SI ESCLUDE LA FORMAZIONE DI TRATTI GHIACCIATI SULLE STRADE DEL FONDO VALLE, MASSIMA PRUDENZA SOPRATTUTTO SUI VIADOTTI. PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE ...

Traffico Roma del 02-01-2020 ore 20 : 00 : ai parioli ancora chiusa, PER ALLAGAMENTO, Via Guidubaldo del Monte ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI; chiusa anche la rampa del viadotto di Corso Francia in direzione di viale dei Parioli. il Traffico viene deviato su Via di San Valentino, e DI CONSEGUENZA CI Sono incolonnamenti sull’ultimo tratto di corso francia e SU VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI IN DIREZiONE PARIOLI. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA VIA CASSIA ...

Traffico Roma del 02-01-2020 ore 19 : 00 : SUL Grande Raccordo Anulare code per incidente IN CARREGGIATA ESTERNA fra Le uscite colombo ed Ardeatina, DIREZIONE TUSCOLANA. ANCORA disagi ai parioli a causa della chiusura, PER ALLAGAMENTO, di Via Guidubaldo del Monte ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, e della rampa del viadotto di Corso Francia in direzione di viale dei Parioli: il Traffico viene deviato su Via di San Valentino. DI CONSEGUENZA CI Sono incolonnamenti ...

Traffico Roma del 02-01-2020 ore 18 : 00 : SUL Grande Raccordo Anulare code incidente IN CARREGGIATA ESTERNA fra LA Pontina e L’Ardeatina, DIREZIONE TUSCOLANA. ANCORA disagi ai parioli a causa della chiusura, PER ALLAGAMENTO, di Via Guidubaldo del Monte ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, e della rampa del viadotto di Corso Francia in direzione di viale dei Parioli: il Traffico viene deviato su Via di San Valentino. DI CONSEGUENZA CI Sono incolonnamenti su corso francia a ...

Traffico Roma del 02-01-2020 ore 17 : 00 : continua a essere scarsa la circolazione sulla rete viari a della capitale. QUALCHE disagio si registra ai parioli a causa della chiusura, PER ALLAGAMENTO, di Via Guidubaldo del Monte, e della rampa del viadotto di Corso Francia in direzione di viale dei Parioli: il Traffico viene deviato su Via di San Valentino, e ci ono incolonnamenti su corso francia a partire dalla rampa d’ingresso di via uruguay, zona villaggio olimpico. AL PALAZZO DELLO ...

Traffico Roma del 02-01-2020 ore 14 : 30 : POCO IL Traffico REGISTRATO IN CITTà, QUALCHE RALLENTAMENTO è SEGNALATO SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO. SEMPRE A Roma NORD, AI PARIOLI, CHIUSA PER ALLAGAMENTO Via Guidubaldo del Monte, CI TORVIAMO IN PROSSIMITà DI PIAZZA EUCLIDE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO DELLA LA Linea Tram 19 è interrotto e sostituitO da bus NELLA tratta Valle Giulia-Risorgimento A CAUSA ...

Traffico Roma del 02-01-2020 ore 12 : 30 : NESSUN PROBLEMA RILEVANTE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, C’È UN PO’ DI Traffico DI RIENTRO IN CITTÀ A CAUSA DI QUANTI HANNO TRASCORSO IL CAPODANNO FUORI PORTA. SULLA A24 Roma L’AQUILA BREVI CODE ALLA BARRIERA DI Roma EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. RESTA QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA BIS VEIENTANA DOVE PER LAVORI ABBIAMO CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma. INCIDENTE IN VIA DELLA STAZIONE DI CESANO IN ...

