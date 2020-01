Tesla: in 2019 consegne +50% a 367.500 veicoli, in IV trimestre 112 mila (+8%) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma, 3 gen. (Adnkronos/Europa Press) – Tesla nel 2019 ha consegnato 367.500 veicoli, un dato in crescita del 50% rispetto all’anno precedente e in linea con le previsioni. Lo rende noto Tesla che oggi ha diffuso dati provvisori. Nel quarto trimestre del 2019 sono stati consegnati 112 mila veicoli, in crescita dell’8% rispetto a 104.891 veicoli. “Continuiamo a concentrarci sull’espansione della produzione sia negli Stati Uniti che nelle nostre nuove strutture a Shanghai in Cina”, ha affermato la società.Nonostante abbia iniziato a costruire la sua fabbrica cinese meno di un anno fa, Tesla ha già iniziato la produzione nel paese asiatico e pochi giorni fa ha consegnato i primi modelli fabbricati lì ai dipendenti dell’azienda. “Abbiamo prodotto quasi 1.000 veicoli e abbiamo iniziato le consegne. Abbiamo anche dimostrato una capacità di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Drive_BEV : RT @vaielettrico: #Tesla macina nuovi record: per la prima volta supera quota 100 mila auto vendute in un trimestre (112 mila). Nel 2019 im… - Drive_BEV : RT @quattroruote: #Tesla, nuovo record di consegne nel quarto trimestre del 2019 - Serrotto : RT @vaielettrico: #Tesla macina nuovi record: per la prima volta supera quota 100 mila auto vendute in un trimestre (112 mila). Nel 2019 im… -