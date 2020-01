Terremoti, “possibile relazione” con le concentrazioni di anomalie elettromagnetiche (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una “possibile relazione” tra le concentrazioni di anomalie elettromagnetiche e i Terremoti. Tra quello che accade molto in alto nell’atmosfera e quello che succede sotto i nostri piedi. Si tratta di una determinazione statisticamente significativa di concentrazioni di anomalie elettromagnetiche nella ionosfera (la regione dell’atmosfera che si trova tra 90 e 200 chilometri) prima di Terremoti di magnitudo uguale a 5.5 o superiore e con profondità ipocentrale fino a 50 chilometri in un intervallo di tempo che va da due mesi e poco prima degli eventi. Lo studio, “Precursory worldwide signatures of earthquake occurrences on Swarm satellite data”, a cura di un gruppo interdisciplinare di ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), dell’Agenzia spaziale europea (Esa) e della Planetek Italia srl, è stato pubblicato su Scientific ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

