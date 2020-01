Su Raidue la serie FBI | Trama e cast (sabato 4 gennaio) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Andrà in onda sabato 4 gennaio su Raiuno la serie che si intitola FBI con la regia di Alex Chapple e gli attori Sela Ward , Missy Peregrym , Zeeko Zaki , Ebonee Noel , Jeremy Sisto La Trama F.B.I è la serie che narra le vicende dell’ufficio dell’FBI di New York. Una macchina perfetta che mantiene la città al sicuro. Nell’episodio proposto sabato … L'articolo Su Raidue la serie FBI Trama e cast (sabato 4 gennaio) proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Veronique__94 : @napoliforever89 @cheTVfa @Tvottiano @borraccino_ @ZeusMega @enrick81 @tw_fyvry @famigliasimpson @CIAfra73… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #LAmicaGeniale in replica su @RaiDue a gennaio, per rivedere la serie in vista della seconda stagione #StoriaDelNuovoCogn… - OptiMagazine : #LAmicaGeniale in replica su @RaiDue a gennaio, per rivedere la serie in vista della seconda stagione… -