“Se n’è andata divorata dal dolore”, morta la mamma di Isabella Noventa (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ofelia Rampazzo, 87 anni, mamma di Isabella Noventa, si è spenta prima di sapere dove sia stata seppellita la figlia. La donna aveva lanciato numerosi appelli ai tre condannati Freddy Sorgato, sua sorella Deborah e la complice, Manuela Cacco, affinché le restituissero almeno le spoglie della figlia, ma le preghiere della donna non sono state ascoltate. Proprio in questi giorni, invece, Manuela Cacco usciva per la prima volta dal carcere per far visita al padre malato. Isabella Noventa è scomparsa la sera del 15 gennaio 2016 da Padova. L’ultimo ad averla vista è stato l’ex fidanzato Freddy Sorgato, con il quale c’erano stati trascorsi burrascosi. (Continua…) Dopo alcuni mesi la Procura ha aperto un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere a carico dell’ex, di sua sorella Deborah e dell’ex amante di Freddy, Manuela Cacco. I tre oggi ... Leggi la notizia su howtodofor

