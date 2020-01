Sanremo 2020: Malgioglio svela un retroscena su Al Bano e Romina (Di venerdì 3 gennaio 2020) Al Bano e Romina Power saranno a Sanremo 2020? Malgioglio: “Sarà Amadeus a comunicarlo!” Poco fa Cristiano Malgioglio ha pubblicato su instagram un seflie insieme a Romina Power e Al Bano. I tre si sono mostrati ai tanti fan impegnati a lavorare su questo loro nuovo pezzo. Un pezzo che secondo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarà una bomba. E in tanti ovviamente si stanno chiedendo se Al Bano e Romina saranno al Festival di Sanremo di Amadeus come ospiti per presentare questo brano. Ma a tal proposito il popolare cantautore è rimasto sul vago, asserendo direttamente sul suo profilo personale instagram: “Non chiedetemi se andranno a Sanremo o meno…Sarà Amadeus a comunicarlo e non certamente il sottoscritto…La mia canzone con musica di Summa è la più papabile qualora la coppia più celebre decidesse di partecipare alla grande ... Leggi la notizia su lanostratv

fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020: svelati i concorrenti in gara - trash_italiano : Sanremo 2020: svelati ufficialmente tutti i concorrenti -