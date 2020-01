Morta donna di 48 anni per meningite: quarto caso in un mese (Di venerdì 3 gennaio 2020) È accaduto a Predore in provincia di Bergamo, una donna è Morta a seguito di una sepsi da meningococco. La donna aveva 48 anni e questo è il quarto caso in un mese di meningite nella zona del Lago d’Iseo. La 48enne si era sentita male il primo gennaio e si era recata solo ieri in ospedale, stamattina è arrivata questa triste notizia. La donna lascia il marito e tre figli. È stata avviata la profilassi per chi ha avuto recentemente contatti con lei. La donna si chiamava Marzia Colosio ed aveva 48 anni, si era sentita male il primo giorno del nuovo anno mercoledì 1 gennaio, le sue condizioni di salute si stavano aggravando così è stata costretta il giorno seguente a recarsi in Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Brescia per ricevere le cure adeguate ma purtroppo questa mattina è Morta, a ... Leggi la notizia su bigodino

