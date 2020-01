Le serie tv più attese del 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chiamatemi Anna 3 (Netflix)The New Pope (Sky)The Outsider (HBO)ZeroZeroZero (Sky)Little America (Apple Tv+)Romulus (Sky)The Undoing (HBO)Luna Nera (Netflix)Lovercraft Country (HBO)Storia del nuovo cognome (Raiuno)Westworld 3 (HBO)La Casa di Carta 4 (Netflix)The Mandalorian (Disney Plus)I diavoli (Sky)Lizzie Mcguire (Disney Plus)The Crown 4 (Netflix)La fantastica signora Maisel 4 (Amazon Prime Video)The Plot Against America (HBO)The Third Day (Sky/HBO)We are who we are (Sky/HBO)Snowpiercer (TNT)Run (HBO)Nine Perfect Strangers (Hulu)Normal People (Hulu)Succession 3 (HBO)Better Call Saul 5 (AMC)The Boys 2 (Amazon Prime Video)Se un paio di anni fa ci avessero detto che le serie tv sarebbero state accolte con una trepidazione maggiore rispetto ai film al cinema probabilmente non ci avremmo creduto. Il miracolo, invece, è avvenuto all’improvviso, cogliendo tutti di sorpresa. Soprattutto ... Leggi la notizia su vanityfair

