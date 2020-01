Influenza gennaio 2020: sintomi, picco e quando colpisce i bambini (Di venerdì 3 gennaio 2020) Influenza gennaio 2020: sintomi, picco e quando colpisce i bambini Stando all’ultimo rapporto Influnet relativo alla settimana che va dal 23 al 29 dicembre 2019, c’è stato un lieve calo del numero dei casi di sindrome simil-Influenzale, causato prevalentemente dalla chiusura delle scuole per le festività natalizie. In Italia l’incidenza totale è pari a 3,7 casi per mille assistiti, ma la fascia di età maggiormente colpita è quella sotto i 5 anni (9,9 casi per mille assistiti). La fascia di età meno colpita è quella over 65 (1,85 casi per mille assistiti). Il numero dei casi stimati in questa settimana, si legge nel rapporto, è pari a 225.000 circa, per un totale di circa 1.587.000 casi dall’inizio della sorveglianza. Le Regioni maggiormente colpite sono la Campania, le Marche e la Provincia Autonoma di Trento. Visita fiscale Inps e Influenza: come prolungare il certificato ... Leggi la notizia su termometropolitico

