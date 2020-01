Il triste abbandono della piccola Jubilee (Di venerdì 3 gennaio 2020) Diversi mesi fa, sul web, ha iniziato a circolare la foto di una dolce cagnolina, chiamata Jubilee, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Quello che doveva essere il suo amico umano, si è presentato nel rifugio, poiché aveva deciso di abbandonarla. Non voleva più averla in casa. L’uomo, quando è andato dai volontari gli ha detto: “Non la voglio più, perché è troppo affettuosa e mi segue ovunque. In più ha rotto una parte del mio divano, del mio battiscopa ed un cuscino!” Un ragazzo, che ha assistito a tutta la scena, ha deciso di scattare una foto, che ha pubblicato sul web poco dopo. E’ diventata virale. Tutti sono rimasti a bocca aperta nel vedere quell’immagine. Infatti, poco dopo è venuta fuori tutta la verità sulla piccola Jubilee e su tutti i suoi problemi. I ragazzi del rifugio hanno scoperto che aveva problemi di ansia e che aveva bisogno di ... Leggi la notizia su bigodino

