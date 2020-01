GF Vip 2020, Pupo choc su Wanda Nara: “Ha un bellissimo davanzale” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Pupo fa una confessione su Wanna Nara prima del Grande Fratello Vip: “Ha un davanzale prosperoso” Conto alla rovescia iniziato! Manca davvero poco all’inizio del Grande Fratello Vip e in questa quarta edizione farà il suo debutto Pupo come opinionista. L’artista toscano ha già messo le cose in chiaro con le sue compagne di vita, la moglie Anna e l’amante ufficiale Patricia Abati, oltre che sua manager. Per l’occasione, insieme a Pupo al Grande Fratello Vip ci sarà anche Wanda Nara. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo, il cantante ha fatto una rivelazione sulla moglie del calciatore argentino Mauro Icardi: “L’ho trovata molto dolce, ha un bellissimo davanzale, prosperoso, ma a me piace la donna androgina e mascolina. Wanda non è il mio tipo”. Patricia e Anna possono dormire sogni tranquilli: Pupo non farà mai il ... Leggi la notizia su lanostratv

socios : Il 2020 è già qui, e sapete cosa significa? Stanno per arrivare i Fan Token dell @OfficialASRoma. Ma prima vogliamo… - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb January 03, 2020 at 11:30AM - Noovyis : (GF Vip, colpaccio di Alfonso Signorini: nella casa tornano loro. Questa sì che è una bomba) Playhitmusic -… -