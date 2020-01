CorSport: Ghoulam si ferma di nuovo, indisponibile per l’Inter (Di venerdì 3 gennaio 2020) Faouzi Ghoulam non ci sarà contro l’Inter. Il difensore algerino ha subito un nuovo stop, scrive il Corriere dello Sport. “Non c’è pace per Ghoulam, ormai sono settecentovantuno giorni che va così, tra interventi ai legamenti, alle rotule e a tutto ciò che ogni operazione ha comportato: e quando in fondo al tunnel sembra si vede la luce, come successo prima delle vacanze, dopo un mesetto di allenamenti tosti e «prodigiosi», riecco il dolorino che spinge verso la malinconia”. Questo incide anche sulle scelte di mercato, scrive il quotidiano sportivo. Al suo arrivo, Gattuso ha voluto osservare il calciatore, vedere se era possibile recuperarlo, prima di metterlo sul mercato, ma con questo nuovo stop probabilmente i discorsi saranno da rivedere. “C’è stato un momento in cui Gattuso, non appena l’ha visto, ha chiesto di aspettare e di riservarsi le riflessioni sul ... Leggi la notizia su ilnapolista

CalcioNapoli24 : - napolista : CorSport: #Ghoulam si ferma di nuovo, indisponibile per l’Inter Il difensore algerino è tornato ad accusare dolore… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili CorSport – Calvario Ghoulam senza fine: nuovo stop per l’algerino,… -