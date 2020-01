"Contro Soleimani perfetta operazione di intelligence Usa". Intervista a Carlo Jean (da Formiche.net) (Di venerdì 3 gennaio 2020) (A cura di Francesco Bechis per Formiche.net) Morto un capo se ne fa un altro. È lapidario il giudizio di Carlo Jean, già consigliere militare del Presidente della Repubblica, generale degli Alpini in congedo e presidente del Centro di Geopolitica economica, sullo strike americano che ha ucciso nella notte a Baghdad il generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds e uno dei più potenti uomini in Iran e nell’intero Medio Oriente.Generale, ora che succede?Non cambia nulla. L’uccisione di un capo militare provoca automaticamente la sua sostituzione con il suo vice, che verosimilmente sarà obbligato a seguire la stessa strategia.Ovvero?Soleimani ha elaborato una dottrina che associa le milizie all’impiego di missili. Le milizie filo-iraniane stanziate in Iraq continueranno a metterla in atto.Non era un capo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

