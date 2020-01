Concorso Infermieri Puglia, 1132 posti: come e quando candidarsi (Di venerdì 3 gennaio 2020) A seguito della deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Bari n. 2141 del 31 Ottobre 2019, è indetta una procedura di mobilità regionale e interregionale e un contestuale Concorso Infermieri Puglia unico per 1132 posti. Queste maxi assunzioni nelle aziende sanitarie della Regione Puglia sono state promosse dal Direttore Generale dell’Asl Bari, in concerto con il Presidente della Regione – nonchè assessore alla Sanità Pugliese – e il direttore del Dipartimento Promozione Salute. Vediamo tutte le informazioni sulle procedure bandite e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Tutti i bandi attivi per Infermieri Concorso Infermieri Puglia: posti a disposizione Le Aziende del Sistema Sanitario Regionale hanno stilato il Piano triennale dei Fabbisogni con il numero complessivo di personale Infermiere di categoria D da reclutare. Riportiamo i posti a disposizione per ogni ... Leggi la notizia su leggioggi

